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Пенсионера "прокатили" на капоте на высокой скорости в США

Остановить его удалось лишь, когда один из проезжавших водителей пригрозил ему пистолетом.

Фото : кадр из видео29 января 2019, 06:46

Американский водитель в штате Массачусетс несколько километров вез на капоте 65-летнего мужчину на скорости более 110 километров в час, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала ABC, 65-летний Ричард Камровски и 37-летний Марк Фицджеральд вечером в пятницу попали в ДТП. Камровски вышел из своего пикапа обсудить страховое возмещение, но разговор перерос в ссору.

"Затем Фицджеральд начал ехать в сторону Камровски, который запрыгнул на капот его автомобиля", - цитирует телеканал заявление полиции.

Вместо того чтобы остановиться, водитель начал набирать скорость и проехал с мужчиной на капоте почти пять километров на скорости 112 километров в час. Остановить его удалось лишь, когда один из проезжавших водителей пригрозил ему пистолетом.

Полиция смогла задержать Фицджеральда, ему предъявлены обвинения в "нападении с опасным оружием на человека старше 60 лет, неосторожном вождении и оставлении места ДТП". Камровски обвиняется в "нарушении общественного порядка и злоумышленном нанесении ущерба автомобилю". Позже оба были освобождены, они предстанут перед судом.

Как сообщает телеканал, Камровски заявил, что просто счастлив, что выжил, а Фицджеральд отказался давать комментарии.


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