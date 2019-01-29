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В ВКО и Павлодаре отменили занятия

В регионах наблюдаются сильные морозы.

Фото : pixabay29 января 2019, 07:04

29 января в связи с сильными морозами в ВКО и Павлодаре отменили школьные занятия, передает Zakon.kz.

По информации управления образования Павлодара, отменены занятия для учащихся 1-4 классов первой смены. Температура воздуха в городе достигла минус 29°.

По информации управления образования ВКО, занятия учащихся 1-11 классов первой смены, а также 1-2 курсов колледжей отменены из-за мороза в минус 33°. В Усть-Каменогорске температура воздуха - минус 36°. Занятия отменены для учащихся 1-11 классов первой смены, а также 1-2 курсов колледжей.


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