В ВКО и Павлодаре отменили занятия
В регионах наблюдаются сильные морозы.
Фото : pixabay29 января 2019, 07:04
29 января в связи с сильными морозами в ВКО и Павлодаре отменили школьные занятия, передает Zakon.kz.
По информации управления образования Павлодара, отменены занятия для учащихся 1-4 классов первой смены. Температура воздуха в городе достигла минус 29°.
По информации управления образования ВКО, занятия учащихся 1-11 классов первой смены, а также 1-2 курсов колледжей отменены из-за мороза в минус 33°. В Усть-Каменогорске температура воздуха - минус 36°. Занятия отменены для учащихся 1-11 классов первой смены, а также 1-2 курсов колледжей.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4955751-6b9fd6759c78e76ae255d1c0f52456c0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...