"Это несправедливо". Семья Майкла Джексона высказалась о новом фильме про певца

В 1993 году король поп-музыки был обвинён в сексуальных домогательствах к тринадцатилетнему мальчику.

Семья певца Майкла Джексона резко раскритиковала документальный фильм "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland), представленный публике 25 января на кинофестивале "Сандэнс" в штате Юта, в котором прозвучали новые обвинения короля поп-музыки в педофилии. Об этом говорится в заявлении Джексонов, опубликованном в понедельник, передает Life.

- Создателей этого фильма не интересовала правда. Они никогда не брали интервью ни у одного лица, знавшего Майкла, кроме двух лжесвидетелей и членов их семей. Это не журналистика, это несправедливо, - говорится в сообщении.

Джексоны напомнили, что против Майкла уже выдвигались схожие обвинения в прошлом, однако после тщательного расследования он был признан невиновным, а герои фильма - Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак - уже давали свои показания в суде, причём абсолютно противоположные нынешним.

В 1993 году король поп-музыки был обвинён в сексуальных домогательствах к тринадцатилетнему мальчику, гостившему на его ранчо "Неверленд". Он отверг обвинения и решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье мальчика 20 миллионов долларов.

В 2004 году против него вновь было выдвинуто аналогичное обвинение, но по отношению к другому ребёнку. В 2005 году суд признал Джексона невиновным по обоим эпизодам, причём Робсон проходил по этому делу свидетелем защиты.

Впрочем, вышеупомянутые мужчины уже и раньше пытались обвинить Майкла Джексона в растлении. Так, в 2013 году, спустя четыре года после смерти певца, Уэйд Робсон требовал денег от его семьи, заявив, что Джексон его совращал. А спустя год уже Джеймс Сейфчак выдвинул аналогичные обвинения.

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