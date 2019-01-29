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"Астана" может вернуть легендарного игрока 

Близок к возвращению в "Астану" и другой экс-игрок команды - нападающий Сергей Хижниченко.

Фото : sport.inform.kz29 января 2019, 07:52

Бывший капитан и лидер "Астаны" Танат Нусербаев может вернуться в столичный клуб, сообщает Sportinform.

32-летний форвард пока еще остается без клуба. В декабре он покинул "Тобол", где находился в аренде, а недавно расторг контракт с родным "Ордабасы". Нусербаевым активно интересуется "Иртыш", но сам форвард предпочитает вариант с "Астаной". Тем более, что желание это взаимное.

Нусербаев является первым капитаном "Астаны", поднявшим над головой чемпионскую тонду. Он трижды завоевывал золотые медали вместе со столичной командой, но после сезона-2016 нападающий решил вернуться в Шымкент.

Близок к возвращению в "Астану" и другой экс-игрок команды - нападающий Сергей Хижниченко, пропустивший прошлый сезон из-за травмы крестообразных связок колена.


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