США обвинили Huawei в промышленном шпионаже

Компанию подозревают в краже информации о технологиях, которые американская T-Mobile использовала для проверок смартфонов.

США предъявили официальные обвинения китайской компании Huawei в промышленном шпионаже, передает Lenta.ru.

В частности, компанию подозревают в краже информации о технологиях, которые американская T-Mobile использовала для проверок смартфонов.

Исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер в ходе пресс-конференции рассказал, что обвинения выдвинуты против самой компании, ее дочерних предприятий Huawei Device USA и Skycom, а также против Мэн Ваньчжоу - финансового директора Huawei и дочери основателя Huawei. В свою очередь глава ФБР Кристофер Рей уточнил, что обвинения не касаются руководства КНР.

Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде в декабре 2018 года по запросу США. В настоящее время Вашингтон добивается ее выдачи. После ее ареста в Китае были арестованы несколько граждан Канады, еще одного канадца приговорили к смертной казни в Даляне.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война: страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. США уже ввели дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на сумму в 250 миллиардов долларов. Китай ответил аналогичными пошлинами для американских товаров на сумму в 110 миллиардов долларов. Главы стран встретились и провели торговые переговоры во время саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе; Пекин пошел на уступки Вашингтону.

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