Землетрясение зарегистрировано в 274 километрах от Алматы
Магнитуда составила 4.3 балла.
Фото : CC BY 2.0 / lora_313 / Kilauea Seismographs29 января 2019, 08:25
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 29 января 2019г. в 7:15:48 секунд зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 274 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.5.
Магнитуда MPV 4.3.
Координаты эпицентра 41.43° с.ш. 79.23° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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