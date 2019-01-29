Землетрясение зарегистрировано в 274 километрах от Алматы

Магнитуда составила 4.3 балла.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 29 января 2019г. в 7:15:48 секунд зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 274 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.5.

Магнитуда MPV 4.3.

Координаты эпицентра 41.43° с.ш. 79.23° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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