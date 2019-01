О проблемах в работе Instagram сообщили пользователи

Проблемы в работе Instagram наблюдаются во вторник, передает Zakon.kz со ссылкой на Downdetector.

Больше всего на сбои в работе соцсети жалуются пользователи восточного и западного побережья США, Великобритании, Японии и России. С неполадками также столкнулись жители Австралии, Бразилии, Португалии.

В компании сообщили о начале работ по устранению причин.

We're aware of an issue that caused the app to be down for some users this afternoon. We know this is frustrating, and our team is working quickly to fix it. We'll update you here once it's fully resolved.