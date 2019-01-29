О проблемах в работе Instagram сообщили пользователи

Больше всего на сбои в работе соцсети жалуются пользователи восточного и западного побережья США, Великобритании, Японии и России.

Проблемы в работе Instagram наблюдаются во вторник, передает Zakon.kz со ссылкой на Downdetector.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 19:22 по времени Восточного побережья США (06:22 по времени Астаны)", - говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе соцсети жалуются пользователи восточного и западного побережья США, Великобритании, Японии и России. С неполадками также столкнулись жители Австралии, Бразилии, Португалии.

В компании сообщили о начале работ по устранению причин.

We're aware of an issue that caused the app to be down for some users this afternoon. We know this is frustrating, and our team is working quickly to fix it. We'll update you here once it's fully resolved. — Instagram (@instagram) 29 января 2019 г.

"Мы знаем о существовании проблемы, из-за которой приложение не работает для некоторых пользователей. Мы понимаем, как это огорчает, и работаем над тем, чтобы решить проблему как можно скорее. Мы сообщим сразу же, как проблема будет полностью решена", - отмечают в компании.

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