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О проблемах в работе Instagram сообщили пользователи

Больше всего на сбои в работе соцсети жалуются пользователи восточного и западного побережья США, Великобритании, Японии и России.

Фото : pixabay29 января 2019, 08:40

Проблемы в работе Instagram наблюдаются во вторник, передает Zakon.kz со ссылкой на Downdetector.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 19:22 по времени Восточного побережья США (06:22 по времени Астаны)", - говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе соцсети жалуются пользователи восточного и западного побережья США, Великобритании, Японии и России. С неполадками также столкнулись жители Австралии, Бразилии, Португалии.

В компании сообщили о начале работ по устранению причин.

"Мы знаем о существовании проблемы, из-за которой приложение не работает для некоторых пользователей. Мы понимаем, как это огорчает, и работаем над тем, чтобы решить проблему как можно скорее. Мы сообщим сразу же, как проблема будет полностью решена", - отмечают в компании.


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