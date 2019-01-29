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На высохшей части Арала нашли пресную воду

Возврат пресной воды на территории бывшего моря постепенно улучшит тяжелую экологическую ситуацию Приаралья.

Фото : gazeta.uz29 января 2019, 09:03

В юго-западной части Аральского моря на бывшем острове "Возрождения" в Каркалпакстане нашли пресную воду, передает CA-News.

Эта территория расположена на высохшей территории Аральского моря. воду нашли на глубине 260-280 метров. на дне бассейна Южного Аральского моря.

"Выход воды составляет 7 литров в секунду, при минерализации 3 грамма и жесткости 6 миллиграмм", - сообщило агентство.

По словам руководителя Гидрогеологической экспедиции Приаралья Шавката Олимова, родники с источником пресной воды, пригодной к употреблению, охватывают Чимбайский, Тахтакупирский и Караузакский районы Каракалпакстана.

26 января состоялось торжественное мероприятие с участием местных и республиканских чиновников в связи с подачей пресной воды.

Чиновники заявили, что возврат пресной воды на территории бывшего моря постепенно улучшит тяжелую экологическую ситуацию Приаралья.


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