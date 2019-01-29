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ПРАВМЕДИА: Как стать юристом №1

Ведущий вебинара – Серик Айтбаев, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов.

Фото : Pixabay29 января 2019, 09:13

1 февраля в 11:00 часов по времени Астаны приглашаем вас на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА "Как стать юристом №1".

Если вы стремитесь стать первоклассным специалистом, хотите получать большие гонорары и много клиентов, то ваше участие в вебинаре обязательно. Во время эфира мы поговорим о том, как юристу "прокачать" свою экспертность и что нужно делать, чтобы грамотно выстраивать свой личный бренд.

Ведущий вебинара – Серик Айтбаев, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов.

Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.

Ждем ваши вопросы!


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