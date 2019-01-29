В Казахстане сохранится неустойчивый характер погоды

Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

На большей части территории без осадков, лишь на западе, северо-западе и юге сохранится неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике сохранятся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

В Кызылординской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской области местами - низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.

В Костанайской области ночью и утром ожидается гололед, местами – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, туман.

В Восточно-Казахстанской области прогнозируют низовую метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами – туман, гололед.

В Северо-Казахстанской области ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области - пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем -7°, ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем -13°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 29 января.

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