В Казахстане сохранится неустойчивый характер погоды
Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.
На большей части территории без осадков, лишь на западе, северо-западе и юге сохранится неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами по республике сохранятся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.
В Кызылординской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Актюбинской области местами - низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.
В Костанайской области ночью и утром ожидается гололед, местами – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, туман.
В Восточно-Казахстанской области прогнозируют низовую метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами – туман, гололед.
В Северо-Казахстанской области ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской области - пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской области местами ожидается туман.
Прогноз погоды в Алматы: днем -7°, ясно.
Прогноз погоды в Астане: днем -13°, преимущественно ясно.
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