Вопросы жизнедеятельности Астаны обсудили в акимате

О текущей ситуации в сфере здравоохранения, а также на ледовых городках и катках доложил заместитель акима города Ермек Аманшаев.

28 января состоялось заседание акимата под председательством Бахыта Султанова, передает официальный сайт столичного акимата.

По проблемам участников долевого строительства выступил первый заместитель акима города Сергей Хорошун.

"На прошедшей неделе мы подробно доложили ситуацию по объектам "Азбуки жилья", в ближайшие две недели планируем получить заключение экспертизы на два проблемных объекта, это ЖК "Айсанам де люкс" и ЖК "Садовые кварталы". Параллельно готовятся материалы по утверждению финансовой модели и объявлению конкурсов на эти объекты. Заключения по последнему проблемному объекту "Комсомольский" планируется получить до середины февраля. На предстоящей неделе запланирована работа по объектам компании "ИСК АСИ" Котлярова. По остальным объектам работа ведется в плановом режиме", – сказал С. Хорошун.

О текущей ситуации в сфере здравоохранения, а также на ледовых городках и катках доложил заместитель акима города Ермек Аманшаев.

"Медицинские учреждения заранее заключили договоры оферты о поставке лекарственных препаратов на 2019 год, лекарства уже поставляются. Во избежание дефицита всем пациентам выданы препараты на три месяца вперед", – сказал Е. Аманшаев.

По его словам, по состоянию на 26 января резонансных ситуаций, связанных со сферой здравоохранения, не зафиксировано. При этом за минувшую неделю в центр iKomek поступила 101 жалоба.

"По всем сигналам приняты меры, большинство вопросов тут же нашли решение. Нами проведена работа по систематизации поступающих жалоб от населения", – отметил Аманшаев. Вместе с тем, продолжил он, с 18 декабря 2018 года по 27 января в учреждениях культуры и спорта, а также на открытых площадках проведено 165 мероприятий.

Об исполнении бюджета города, о ходе принятия объектов в коммунальную собственность города, а также об исполнении плана госзакупок доложил заместитель акима города Аскар Амрин. О ценах на социально значимые продовольственные товары доложила заместитель акима города Малика Бектурова.

По ее словам, цены на основные продукты в Астане стабильны. В ходе заседания аким Астаны акцентировал внимание на поручении, данном управлению контроля и качества городской среды о проведении совместно с акимами районов анализа текущего состояния фасадов многоквартирных жилых домов. По словам руководителя управления контроля и качества городской среды Толегена Кулушева, в 2018 году ведомством проведены проверки 486 обслуживающих организаций.

"По итогам 2018 года количество поступающих обращений в адрес управления и Центра мониторинга и оперативного реагирования акимата снизилось на 80%", – сказал Т. Кулушев.

Проведены работы по ремонту фасада жилого дома по ул. Молдагуловой, 27. В жилых домах по ул. Абая, 8 (ЖК "Столичный"), ул. Сейфуллина, 4 (ЖК "Жастар-2"), ул. Жубанова, 10, ул. Жанибек и Керей хандар, 9 (градокомплекс № 4), ул. Байтурсынова, 19, ул. Ташенова, 17/1, оказана помощь в устранении проблемных участков по фасадам. По ул. Сембинова, 9 (ЖК "Хан Тенгри"), проведено утепление наружной стены.

По итогам анализа состояния фасадов жилых домов Б. Султанов поручил управлению контроля и качества городской среды совместно с акимами районов продолжить начатую работу и довести ее до логического завершения в кратчайшие сроки. О криминогенной ситуации и принимаемых мерах по обеспечению правопорядка рассказал начальник департамента полиции Марат Кожаев.

По его словам, оперативная обстановка в столице стабильная. За прошедшую неделю зарегистрировано 479 преступлений, что на 41 преступление меньше в сравнении с предыдущей неделей. Не зарегистрировано тяжких телесных повреждений и краж автотранспорта, на протяжении трех недель не допущен рост хулиганства, снизилось количество грабежей. Комплексами "Сергек" за неделю зафиксировано и обработано 8 628 правонарушений; с помощью камер видеонаблюдения выявлено 12 преступлений и 805 адмправонарушений, раскрыто 62 преступления по горячим следам.

Продолжается работа по проверке пунктов приема цветных металлов. Проверен 51 пункт (Байконыр – 17, Сарыарка – 18, Есиль – 16), оштрафованы 25 лиц, занимающихся сбором и приемом металла. Краж люков не зарегистрировано. О предстоящей газификации города рассказал руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Ербол Толеуов. Срок реализации первой очереди проекта планируется в период с 2019 по 2023 год, по мере выделения средств финансирования. О ходе реализации Единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения до 2025 года рассказал руководитель управления общественного здравоохранения Камалжан Надыров.

Также в плане предусмотрено создание четырех многопрофильных городских больниц и медицинского центра психического здоровья путем объединения 9 больничных организаций. Кроме того, для обеспечения 20-минутной шаговой доступности и снижения нагрузки на врача общей практики разработана концепция развития сети поликлиник, в которой предусмотрено открытие компактных врачебных амбулаторий взамен дорогостоящих поликлиник. Данный проект получил название "Доктор у дома".

"В этой связи, учитывая социальную значимость данного проекта, предлагаю взамен запланированного строительства 11 поликлиник, предусмотренного в Едином перспективном плане, внести изменения по открытию 51 врачебной амбулатории", – отметил Надыров.

Бахыт Султанов поручил продолжить работу по реализации проекта "Доктор у дома", при этом особое внимание уделить окраинам города и районам. О ходе реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан" доложил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Алишер Абдыкадыров.

По его словам, по итогам прошлого года объем инвестиций в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) по сравнению с прошлым годом вырос на 55%. Численность занятых выросла на 20% и составила 20 тыс. человек.

"Реализован проект "Сергек". Дороги столицы – самые безопасные в стране. Столичные водители стали более дисциплинированными, что благоприятным образом сказалось на аварийности на дорогах. По сравнению с 2017 годом данный проект позволил снизить смертность в результате ДТП в два раза и общее количество дорожно-транспортных происшествий на 20%", – сказал А. Абдыкадыров.

Помимо этого, продолжил он, во всех медицинских организациях имеется 100% доступ к интернету, все столичные школы обеспечены широкополосным доступом к интернету, автоматизирована постановка в очередь и выдача направлений в детские сады, прием в 1-е классы, зачисление в колледжи.

Наряду с этим, в текущем году планируется реализовать следующие инициативы: полное оснащение школ необходимым компьютерным оборудованием, проведение Wi-Fi во всех школах, продолжится установка STEM-лабораторий.

В жилых домах города продолжается установка приборов учета с дистанционной передачей данных. В этом году стартует проект ГЧП с заменой 31 тыс. светильников с применением технологий "Интернета вещей". Данный проект позволит добиться экономии до 60%. По итогам заседания аким города дал конкретные поручения соответствующим структурным подразделениям.

Напомним, что все заседания акимата будут транслироваться еженедельно на официальном сайте городского акимата.

Полную версию заседания акимата Астаны смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!