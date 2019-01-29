Акмолинская область наращивает темпы жилищного строительства

В регионе в эксплуатацию введено 478 тыс. кв.м. жилья.

Осуществление государственной программы "Нұрлы жер" и запуск льготного кредитования ипотеки стали мощным стимулом для строительства жилья в Акмолинской области.

За последний год строительство жилья по программе "Нұрлы Жер" в Акмолинской области возросло на 112%.

По данным управления строительства, в регионе в эксплуатацию введено 478 тыс. кв.м. жилья, то есть 4 707 квартир, среди них 11 арендных и 3 кредитных дома.

Весомый вклад в реализацию программы "Нурлы жер" вносит местное предприятие ТОО "Регионстрой", это бывший домостроительный комбинат, который в прошлом году был почти заново реанимирован. Сегодня предприятие производит железобетонные изделия, а также реализует материалы для строительных и отделочных работ. На заводе установлено высокотехнологичное оборудование и производимая на предприятии продукция востребована на строительном рынке всего северного региона страны.

Программой "Нурлы жер" предусмотрена и подготовка земельных участков к возведению на них жилых массивов. С этой целью в рамках направления "Развитие индивидуального жилищного строительства" запланировано обеспечить необходимыми инженерными сетями 5 820 земельных участков в 6-ти районах и 2-х городах области. Новые возможности и спрос на приобретение жилья дала президентская программа жилищного кредитования "7-20-25". Акмолинская область с начала старта программы стабильно занимает лидирующие позиции - одобрены 236 заявок на сумму более 2 млрд. тенге. В ближайшие 2 года в регионе по программе планируется построить еще 26 многоквартирных жилых домов на 2670 квартир.

2019 год глава государства объявил Годом молодежи. В свете реализации данной инициативы в регионе стартовал целый ряд проектов, направленных на поддержку молодого поколения. Одним из них стал проект "Ақмола жастары", в рамках которого в Кокшетау будут дополнительно построены 6 жилых домов для 424 молодых семей. Четыре пятиэтажных и два девятиэтажных дома начнут строить уже в этом году.

К слову, наряду с активным строительством нового жилья в регионе уделяется внимание и модернизации всей инженерной инфраструктуры, осуществляемой в рамках программы "Нұрлы Жол". Так, через механизм государственно-частного партнерства начинается реализация проекта строительства ТЭЦ в г.Кокшетау.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!