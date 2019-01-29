Автовор в Алматы вскрыл машину и вытащил ценности прямо под камерами
За пару минут он вынес из автомобиля ценности на 650 тысяч тенге.
Фото : кадр видео29 января 2019, 10:41
Житель Алматы стал жертвой автовора, передает Zakon.kz.
По словам мужчины, инцидент произошел 22 января 2019 года на парковке ТЦ "Мерей". Автовор взломал сигнализацию с помощью сканера. За пару минут он вынес из автомобиля ценности на 650 тысяч тенге.
Через какое-то время вор вернулся к машине, и вытащил из нее борсетку с деньгами и документами.
Мужчина подал заявление в полицию, его зарегистрировали в ЕРДР.
"Я сам взял у сотрудников безопасности торгового центра видеозапись. За неделю полицейские даже не сделали этого", - написал пострадавший.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4955785-09b0b4bce457a0bed692c1fe0301ca91
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...