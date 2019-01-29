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Автовор в Алматы вскрыл машину и вытащил ценности прямо под камерами

За пару минут он вынес из автомобиля ценности на 650 тысяч тенге.

Фото : кадр видео29 января 2019, 10:41

Житель Алматы стал жертвой автовора, передает Zakon.kz.

По словам мужчины, инцидент произошел 22 января 2019 года на парковке ТЦ "Мерей". Автовор взломал сигнализацию с помощью сканера. За пару минут он вынес из автомобиля ценности на 650 тысяч тенге.

Через какое-то время вор вернулся к машине, и вытащил из нее борсетку с деньгами и документами.

Мужчина подал заявление в полицию, его зарегистрировали в ЕРДР.

"Я сам взял у сотрудников безопасности торгового центра видеозапись. За неделю полицейские даже не сделали этого", - написал пострадавший.


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