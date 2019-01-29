Автовор в Алматы вскрыл машину и вытащил ценности прямо под камерами

За пару минут он вынес из автомобиля ценности на 650 тысяч тенге.

Житель Алматы стал жертвой автовора, передает Zakon.kz.

По словам мужчины, инцидент произошел 22 января 2019 года на парковке ТЦ "Мерей". Автовор взломал сигнализацию с помощью сканера. За пару минут он вынес из автомобиля ценности на 650 тысяч тенге.

Через какое-то время вор вернулся к машине, и вытащил из нее борсетку с деньгами и документами.

Мужчина подал заявление в полицию, его зарегистрировали в ЕРДР.

"Я сам взял у сотрудников безопасности торгового центра видеозапись. За неделю полицейские даже не сделали этого", - написал пострадавший.

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