В горах Алматы спустят лавины. На это время закроют "Шымбулак"

ДЧС города для исключения чрезвычайных ситуаций просит жителей, гостей и туристов южной столицы воздержаться от походов в горную местность.

В горах Алматы с 31 января по 2 февраля 2019 года пройдет совместное учение на горно-лыжном курорте "Шымбулак" по реагированию на чрезвычайные ситуации в горной местности. В рамках учения будут проведены профилактические спуски снежных лавин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Как отмечается, в эти дни прогнозируются обильные снегопады.

"В этой связи, администрация "Шымбулака" планирует ограничить доступ отдыхающих", - говорится в сообщении.

В свою очередь ДЧС города для исключения чрезвычайных ситуаций просит жителей, гостей и туристов южной столицы воздержаться от походов в горную местность.

"Любителей горного отдыха и катаний просим отнестись с пониманием", - сказали в ДЧС.

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