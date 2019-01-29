В горах Алматы спустят лавины. На это время закроют "Шымбулак"
ДЧС города для исключения чрезвычайных ситуаций просит жителей, гостей и туристов южной столицы воздержаться от походов в горную местность.
Фото : sputniknews.kz29 января 2019, 10:50
В горах Алматы с 31 января по 2 февраля 2019 года пройдет совместное учение на горно-лыжном курорте "Шымбулак" по реагированию на чрезвычайные ситуации в горной местности. В рамках учения будут проведены профилактические спуски снежных лавин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
Как отмечается, в эти дни прогнозируются обильные снегопады.
"В этой связи, администрация "Шымбулака" планирует ограничить доступ отдыхающих", - говорится в сообщении.
В свою очередь ДЧС города для исключения чрезвычайных ситуаций просит жителей, гостей и туристов южной столицы воздержаться от походов в горную местность.
"Любителей горного отдыха и катаний просим отнестись с пониманием", - сказали в ДЧС.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4955786-587566a710c246fc46d76e661051e13b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...