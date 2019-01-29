В Белом доме пообещали лишить режим Мадуро доходов
США сделают все возможное, чтобы лишить доходов режим Николаса Мадуро.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет и далее использовать все средства, чтобы лишить режим Николаса Мадуро доходов. Об этом Болтон написал в своем Twitter, передает РБК.
"Мы продолжим использовать все доступные средства, чтобы лишить нелегитимный режим Мадуро источников доходов и обеспечить временного президента Гуаидо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, которые нужны им для восстановления демократии в Венесуэле", — написал Болтон.
Ранее США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Болтон заявил тогда, что США заблокируют $7 млрд в активах PDVSA "плюс более $11 млрд потерянных экспортных поступлений".
В этот же день глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента, объявил о грядущей смене руководства национальной нефтяной компании PDVSA и ее американского подразделения Citgo. Гуаидо распорядился начать процедуру взятия под контроль зарубежных активов Венесуэлы.
В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что новые санкции США направлены на получение контроля над Citgo. "Сегодня Соединенные Штаты решили украсть Citgo у Венесуэлы", — сказал Мадуро. По его словам, PDVSA примет необходимые юридические и политические меры для защиты интересов Венесуэлы в США.
Как отмечало агентство Reuters, крупнейший зарубежный актив Венесуэлы американская компания Citgo Holdings попала в тяжелое положение. Держатели облигаций PDVSA, срок погашения которых истекает в 2020 году, должны в конце апреля получить выплаты в размере $72 млн. Однако эти облигации обеспечены пакетом акций Citgo Holdings размером 50,1%. Если платеж не будет выполнен, кредиторы смогут получить контроль над компанией.
Американские санкции заблокировали счета PDVSA и Citgo Holdings в США, они разрешили перечислять на них деньги, однако запретили переводы из дочерней компании в материнскую. Таким образом PDVSA не получив деньги Citgo может не выполнить свои обязательства.
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