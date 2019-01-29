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Доллар приблизился к отметке в 381 тенге на торгах

В обменниках доллар продают по 381,5-382 тенге, рубль - по 5,79 тенге.

Фото : dixinews.kz29 января 2019, 11:24

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 380,97 тенге за доллар (+2,37 тенге), объем торгов – 19,95 млн долларов (-18 850 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,3550 тенге за юань (+0,2940 тенге), объем торгов – 700 тыс. юаней (-1 300 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 379,5-382 тенге, евро - 435,5-438,1 тенге, рос.рубля - 5,74-5,79 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.


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