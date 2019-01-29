Художник или музыкант. Неизвестные рисунки Фредди Меркьюри

С детства он мечтал быть художником.

Фредди Меркьюри был одним из самых знаменитых певцов ХХ столетия. Но мало кто знает, что изначально он собирался посвятить свою жизнь другому искусству – живописи, передает Lemurov.net.

С детства он мечтал быть художником. Когда в восемнадцать лет он приехал из Занзибара в Англию, то поступил в художественный колледж Илинг.

С 1966 по 1969 года он учился на кафедре графического иллюстрирования. Кстати, окончил обучение он с отличием.

Часто Фредди рисовал свою сестру Кашмиру.

Однокурсники и преподаватели отмечали редкое чувство цвета, которым обладал молодой человек.

Изображал Фредди и первых знаменитостей того времени, например, Элизабет Тейлор.

Как отмечают другие участники Queen, став знаменитым певцом, Меркьюри не перестал постоянно делать какие-то наброски.

Особое место в творчестве студента колледжа Илинг Фарруха Булсара (настоящее имя Меркьюри) занимал Джимми Хендрикс. Даже свою дипломную работу он посвятил творчеству гениального гитариста.

Также много рисовал Фредди женских костюмов и аксессуаров. Он подумывал стать дизайнером.

Все эти навыки пригодились Меркьюри при создании своих неповторимых сценических образов в Queen.

Конечно же, герб группы придумал именно он.

Большинство из окружения Фредди отмечали, что из него вышел бы первоклассный художник. Но Меркьюри выбрал музыку. И, наверное, никогда не жалел.

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