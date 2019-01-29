Туркестанская область бьет рекорды по урожаю сельхозпродукции

В минувшем году посевные площади зерновых культур увеличились на 22,8 тыс. га.

В прошлом году в Туркестанской области собрали 2,9 млн. тонн овощей, картофеля и бахчевых культур. Достигнут рекордный показатель. Об этом 29 января на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков.

По словам спикера, около 500 тыс. тонн продукции экспортировали в Россию, Беларусь, Латвию и Германию, 1 млн. тонн продукции отправили в северные регионы страны.

"В минувшем году посевные площади зерновых культур увеличились на 22,8 тыс. га, кукурузы на зерно 6,6 тыс. га, овощей, картофеля, бахчевых - на 7,5 тыс. га, масличных культур - на 93,3 тыс. га, хлопчатника - на 132,5 тыс. га, кормовых - на 189,3 тыс. га. Кроме того, в 2018 году, несмотря на засушливую погоду, благодаря плодотворному труду аграриев области, собрано 405 тыс. тонн зерновых культур, урожайность составила 17,8 центнера с гектара. Помимо этого, урожайность кукурузы составила 48,5 центнера с гектара, собрано 213 тыс. тонн продукции, это на 47 тыс. тонн больше по сравнению с предыдущим годом", - сказал Н.Бадыраков.

Наряду с этим, руководитель управления сообщил, что урожайность хлопчатника составила 25,7 центнера с гектара, собрано 340,7 тыс. тонн продукции. Это на 10,2 тыс. тонн больше, чем в 2017 году. Также стоит отметить, в области площадь интенсивных достигла 2800 га, собрано 118 тысяч тонн плодово-ягодных.

В целом, в минувшем году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 813,5 тыс. га. Что касается внедрения систем капельного орошения, в 2018 году данный метод внедрили дополнительно на 7174 га земли, общая площадь достигла 65 017 га. Доля по республики составила 73%. Соответствующие работы в данном направлении продолжатся и в дальнейшем. В 2019 году в соответствии с Региональной программой развития агропромышленного комплекса Туркестанской области, системы капельного орошения планируется дополнительно внедрить на площади 7 440 га.

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