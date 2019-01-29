Скотокрады из Алматинской области оплатили учебу в вузе и купили автомобиль

Полицейские задержали не только самих барымтачей, но и выявили скупщиков краденого.

Полицейским Алматинской области удалось выявить и задержать группу барымтачей, а также установить скупщика похищенного скота, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, преступная группа в составе четырех мужчин, один из которых несовершеннолетний, длительное время промышляла кражами скота на территории Енбекшиказахского района. При выявлении скотокрадов и их задержании полицейским удалось установить двух скупщиков краденого, в хозяйствах которых обнаружена часть похищенного скота.

"У выявленных скупщиков пока обнаружено шесть голов краденого скота. Это ранее похищенные бычки, коровы и лошади, которые уже возвращены законным владельцам. Поиск остального скотопоголовья продолжается силами сотрудников Шелекского отдела полиции. Двое из четырех подозреваемых помещены под стражу в изолятор временного содержания. Уголовное расследование проводится по статье 188 УК РК "Кража". Кроме того, к ответственности по статье 196 УК РК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем" будут привлечены скупщики краденого", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

На сегодняшний день членам преступной группы доказана причастность к краже 86 голов скота по восьми фактам скотокрадства, зарегистрированным на территории Енбекшиказахского района с мая 2018 по январь 2019 годов. В качестве потерпевших в материалах расследования выступают жители села Сугуты. Причиненный им материальный ущерб оценен в несколько миллионов тенге.

"В своих показаниях один из подозреваемых указал, что вырученными за проданный скот деньгами он оплачивал обучение в ВУЗе. Другой признался, что купил автомашину BMW, которая уже изъята и приобщена к материалам расследования в качестве вещественных доказательств. Сейчас полицейские района продолжают проверку задержанных на причастность к другим нераскрытым кражам в регионе", – дополнили в пресс-службе.

В свою очередь, жители села Сугуты выразили благодарность полицейским, обезвредившим группу барымтачей и возвратившим часть похищенного скота.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!