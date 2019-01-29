Как выбрать торт и не угодить на больничную койку

Торт может быть не только приятным сюрпризом, заявили санврачи Астаны.

Приобретая торты у "сомнительных" производителей, подумайте о своем здоровье, заявил руководитель департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов, передает Zakon.kz.

В 2018 году санврачи Астаны проверили 13 объектов по выпуску кремово-кондитерских изделий: "Сагым", ИП "La Creme", "Татым", "Удача", "Самэн", "Апрель 2030", ИП Рахимов, ТОО "Гурмэ Академия" и кондитерские цеха в супермаркетах "А2", "Смолл", "Magnum Cash and Carry", ИП Пиндус, "RAM NAN".

"В целом в указанных объектах были выявлены нарушения: к работе допускались лица без медицинского осмотра, готовая продукция хранилась вместе с сырьем, использовалось сырье без документов о качестве и безопасности, не соблюдался производственный контроль, отсутствовала маркировка внутрицехового оборудования, емкостей, инвентаря. Из отобранных 172 проб кондитерской продукции 13 (7 %) проб не соответствовали гигиеническим нормативам, в т.ч. была обнаружена кишечная палочка, из 382 смывов с оборудования и инвентаря в 16 (4 %) также обнаружена кишечная палочка. При этом указанными субъектами были своевременно устранены нарушения, что позволило не допустить пищевых отравлений", - сообщили в ДООЗ.

Параллельно специалисты проводили контрольные закупки.

"В торговой сети закуплено 137 проб кондитерских изделий, из них не соответствовало 81 проба, в том числе по микробиологии в 13 пробах у ТОО "Арлан GTS", ИП "Сулеев М.А.", ИП "Glamur Product", ИП "IBRO" кондитерская "PROVENCE", ИП "Дони", ЧАО "Харьковская бисквитная фабрика" (Украина) была обнаружена кишечная палочка, у ТОО "Апрель 2030" патогенный стафилококк. За нарушения санитарных правил наложен штраф на 4,3 млн", - отчитались санврачи.

По данным ДООЗ, только 15 объектов по выпуску кремово-кондитерских изделий имеют санитарно-эпидемиологическое заключение и производят безопасную продукцию.

В их число, по данным ДООЗ, вошли ТОО "Удача", ТОО "Самэн" (Сладкая сказка") "Апрель 2030", ТОО "RAM NAN", ИП "Пиндус" в супермаркете "Астаналық", ТОО "Сагым" (Мастер Хаус), ИП "La Creme", ТОО "Татым" (Три толстяка), ТОО "Мир тортини" (Арлан), кондитерские цеха в супермаркетах "А2", "Смолл", "Magnum Cash and Carry", "Gal mart", "Interfood".

Все остальные объекты по выпуску кремово-кондитерских изделий в Астане не имеют санитарно-эпидемиологическое заключение и приобретая их продукцию, люди рискуют своим здоровьем, заявляют санврачи.

"Отдельные субъекты идут на хитрости, так для получения заключения в заявлении указывают кулинарный цех или пищевой объект, который не производит кремово-кондитерские изделия, в том числе торты. Или уведомляют о начале деятельности как кофейня или кулинарный цех, чтобы ввести в заблуждение. В столице насчитываются более 138 частных объявлений по изготовлению в "сомнительных условиях" кондитерских изделий, реализуемых через социальные сети. Более 20 сайтов по изготовлению тортов, без разрешительных документов на цеха как Пампушка, Onemorecake, Pirogesh, Tattinan, Айнанан, TortNaZakaz.kz, BakedWithLove, Dolcepatisserie, Дом торта, "Tika cake", ИП "Шахманов", ИП "Конжык", ИП Ержанова, "Андерсон", ИП Рахимов, "Гурмэ Академия", "Chessy", "Чудопечка", "Вon dessert", "La tartine", "Family bakery", "Конфаэл", "Madinas Bakery", "Азбука Гурмэ", "Glazur", "Cup cake", "Zhanzeto", "Шедевр Астана", "Desert tel", "Томпак", "Пешнан", пекарня кондитерская Eclair, "La Crème Coffee", "Мамина кухня" и другие", - сообщили в ДООЗ.

Санврачи подчеркивают, что целью данного материала является не создание рекламы-антирекламы определенных производителей предпринимательства, а прежде всего недопущения возникновения пищевых отравлений и информированности жителей столицы в вопросах профилактики.

"Жители столицы должны об этом знать, так как здоровье важнее, нежели покупка кремово-кондитерских изделий у субъектов, которые избегают проверок и не выполняют санитарно-эпидемиологические требования. Следует отметить, даже у субъектов, имеющих заключения в рамках профилактических проверок выявляются нарушения, тогда что говорить об объектах, у которых нет заключения и тем самым не проверяются годами", - считают в ДООЗ Астаны.

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