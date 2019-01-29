Какие препятствия мешают развиваться лоукостерам в Казахстане

Назарбаев поручил создать бюджетную авиакомпанию, которая будет работать по классической лоукост-модели. В мире уже давно пользуются успехом подобные авиаперевозчики.

Развитию сегмента низкобюджетных авиаперевозок препятствуют жесткое государственное регулирование авиаперевозок, отсутствие возможности у авиакомпаний самостоятельного установления тарифов, в том числе установления невозвратных тарифов, действие норм бесплатного и платного провоза багажа, передает Zakon.kz.

Допустим, девушка летит из Кызылорды в Алматы на свадьбу подруги налегке, без багажа. С ней на одном рейсе летит мужчина с большим чемоданом. Почему девушка должна перекрестно субсидировать его багаж? Ведь оба тарифа по которым они купили перевозку включают в себя все издержки связанные с предоставлением традиционных услуг, когда как по факту девушка не воспользовалась одной из услуг как, например, перевозка багажа.

Президент Нурсултан Назарбаев поручил создать бюджетную авиакомпанию, которая будет работать по классической лоукост-модели. В мире уже давно пользуются успехом подобные авиаперевозчики: Easyjet, Indigo, Cebu Pacific и Air Asia. При заниженных ценах на билет, компания будет зарабатывать на дополнительных услугах – продаже багажа, еды, напитков, мест и т.д.

Ниже перечислены факторы, за счет которых получается снизить себестоимость цен на перевозку:

· высокая загрузка воздушного судна;

· приобретение билетов через Интернет, отсутствие комиссий тур агентствам;

· использование вторичных аэропортов;

· единый класс посадочных мест в салоне (эконом класс) и минимальный экипаж воздушного судна;

· короткий период времени обслуживания ВС на земле;

· вывод всех дополнительных услуг (багаж, питание на борту или выбор места в салоне и др.) за пределы базовой стоимости перевозки;

· отсутствие стыковочных рейсов.

Однако лоукостеры не смогут выдержать конкуренцию с традиционными авиаперевозчиками в равной регулятивной среде, так как понижение цены достигается только при возможности беспрепятственного введения дополнительных платных услуг и некомпенсируемых тарифов. К сожалению, пока этого в Казахстане нет.

Помимо низкой стоимости на билеты для пассажиров компания лоукостера дает и другие возможности:

· стимулирует увеличение объемов внутренних авиаперевозок в три раза в течение следующих пяти лет путем предоставления более доступных тарифов по всей стране;

· увеличивает внутренний рынок, что втрое приведет к максимальному использованию текущей инфраструктуры, таким образом, способствуя значительным улучшениям в текущей инфраструктуре использовании активов;

· создаст более 1000 рабочих мест (в большей степени пилоты, бортпроводники, наземный персонал и инженерная служба) как следствие увеличения масштабов группы авиакомпаний;

· в дополнение к прямому трудоустройству будет создано больше рабочих мест за счет улучшения экономических процессов благодаря увеличению объемов внутренних перевозок и туризма;

· бюджетный авиаперевозчик даст возможность большей части населения страны использовать услуги авиаперевозок, как для деловых целей, так и для туризма;

· появление низкобюджетных авиалиний также будет способствовать развитию аэропортов Республики Казахстана с малым пассажиропотоком, развитию конкуренции в сфере авиаперевозок пассажиров.

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