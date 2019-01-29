США передали Таджикистану военную помощь на 3,8 млн долларов

Наземная радарная система обеспечит пограничные войска возможностью постоянного контроля участков границы.

Поверенный в делах посольства США в Таджикистане Кевин Коверт и председатель Госкомитета нацбезопасности, генерал-полковник Саймумин Ятимов приняли участие в церемонии передачи пограничным войскам РТ военной помощи на сумму $3,8 млн, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

"Наземная радарная система обеспечит пограничные войска возможностью постоянного контроля участков границы, которые недоступны для патрулирования обычным способом", - сообщает посольство США в РТ.

Этот метод контроля границы наиболее важен для непрерывного покрытия труднодоступной для патрулирования территории между заставами со специфичным рельефом.

Как отмечается, США за 27 лет сотрудничества с Таджикистаном предоставили финансовую помощь для поддержки различных отраслей экономики РТ на сумму свыше $1,8 млрд.

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