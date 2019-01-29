США передали Таджикистану военную помощь на 3,8 млн долларов
Наземная радарная система обеспечит пограничные войска возможностью постоянного контроля участков границы.
Поверенный в делах посольства США в Таджикистане Кевин Коверт и председатель Госкомитета нацбезопасности, генерал-полковник Саймумин Ятимов приняли участие в церемонии передачи пограничным войскам РТ военной помощи на сумму $3,8 млн, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).
"Наземная радарная система обеспечит пограничные войска возможностью постоянного контроля участков границы, которые недоступны для патрулирования обычным способом", - сообщает посольство США в РТ.
Этот метод контроля границы наиболее важен для непрерывного покрытия труднодоступной для патрулирования территории между заставами со специфичным рельефом.
Как отмечается, США за 27 лет сотрудничества с Таджикистаном предоставили финансовую помощь для поддержки различных отраслей экономики РТ на сумму свыше $1,8 млрд.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!