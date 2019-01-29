Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

США передали Таджикистану военную помощь на 3,8 млн долларов

Наземная радарная система обеспечит пограничные войска возможностью постоянного контроля участков границы.

Фото : tajikta.tj29 января 2019, 14:01

Поверенный в делах посольства США в Таджикистане Кевин Коверт и председатель Госкомитета нацбезопасности, генерал-полковник Саймумин Ятимов приняли участие в церемонии передачи пограничным войскам РТ военной помощи на сумму $3,8 млн, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

"Наземная радарная система обеспечит пограничные войска возможностью постоянного контроля участков границы, которые недоступны для патрулирования обычным способом", - сообщает посольство США в РТ.

Этот метод контроля границы наиболее важен для непрерывного покрытия труднодоступной для патрулирования территории между заставами со специфичным рельефом.

Как отмечается, США за 27 лет сотрудничества с Таджикистаном предоставили финансовую помощь для поддержки различных отраслей экономики РТ на сумму свыше $1,8 млрд.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты