Президент обеспокоен состоянием экологии Темиртау

Назарбаев подчеркнул важное значение региона.

Нурсултан Назарбаев встретился с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

Во время встречи главе государства было доложено об основных социально-экономических показателях области по итогам 2018 года и дальнейших перспективах развития.

Нурсултан Назарбаев, подчеркнув важное значение региона, отдельно остановился на вопросах газификации, а также состояния экологии г.Темиртау.

В свою очередь аким Карагандинской области проинформировал главу государства о предпринимаемых мерах по реализации поручений, озвученных в Послании народу Казахстана.

- Ваша инициатива по повышению размера заработной платы поддержана всеми организациями области. Это позволило с 1 января текущего года повысить доходы более 220 тысяч работников до 14%. Кроме того, на 5-11% будут снижены тарифы на основные коммунальные услуги, - сказал Ерлан Кошанов.

В завершение Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона, в том числе по вопросам застройки г.Караганды.

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