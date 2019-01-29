Атлеты из Кении получили гражданство Казахстана

Гражданство страны получил и тренер.

Федерация легкой атлетики Казахстана (ФЛА РК) приступила к процессу оформления "спортивного гражданства" пятерых представителей Кении. Об этом корреспонденту Vesti.kz официально сообщили в спортивной структуре.





"Подтверждаем информацию о том, что четыре спортсмена - Нора Джеруто, Каролин Кипкируи, Дэйзи Джэпкимэй, Шэдрак Коэч, а также тренер Кеннет Кепиего Ротич - приняли гражданство Казахстана в декабре 2018 года", - говорится в официальном ответе на запрос.

С января 2019 года эти атлеты представляют сборную Восточно-Казахстанской области. Также они являются членами клуба "Алтай Атлетикс". В настоящее время Федерацией начался процесс оформления "спортивного гражданства" упомянутых атлетов в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который имеет свои процедурные нормы.



Стоит отметить, что согласно официального рейтинга IAAF на текущий момент, Нора Джеруто занимает вторую строчку в мире в дисциплине три тысячи метров с препятствиями.

Каролин Кипкируи - номер восемь в мире в дисциплине пять тысяч метров, номер один в мире в дисциплине 10 километров (шоссейный бег) и номер два в мире в дисциплине три тысячи метров.

В свою очередь Дэйзи Джэпкимэй номер десять в мире в дисциплине три тысячи метров с препятствиями.





На последнем чемпионате Казахстана по легкой атлетики пять кенийских бегунов выступили за ВКО. Главный тренер сборной страны Григорий Егоров подтвердил, что группа данных атлетов получила казахстанское гражданство, однако от дополнительных подробностей отказался.

Стоит отметить, что Ротич работает в "Алтай Атлетикс" в качестве тренера-менеджера. При этом на чемпионате Казахстана он выступил на дистанции три тысячи метров, однако финишировать не смог.

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