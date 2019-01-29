Анастасия Волочкова поблагодарила казахстанскую спортсменку Фирузу Шарипову

Российская балерина высказалась о скандале с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.

Российская балерина Анастасия Волочкова записала видео о Фирузе Шариповой и скандале с Сергеем Шнуровым, передает Zakon.kz.

Балерина Анастасия Волочкова записала видео, в котором поблагодарила обладательницу ряда чемпионских поясов по профи-боксу из Казахстана Фирузу Шарипову за поддержку и защиту в конфликте с музыкантом Сергеем Шнуровым.

Также она отметила, что Фируза является одной из самых красивых женщин Казахстана и имеет высокие спортивные достижения. Волочкова высказала желание продолжать дружбу с казахстанской чемпионкой.

“Любовь, красота, доброта, человеческие эмоции и отношения - это то, что не продается за деньги. Поэтому пусть за всех нас говорит не громкость имени, а дела, поступки и их проявления в этой жизни”, - отметила балерина.

22 января лидер группы “Ленинград” Сергей Шнуров выложил на своей странице в Instagram стихотворение, посвященное известной балерине Анастасии Волочковой. В нем шоумен высмеял попытки артистки привлечь к себе внимание при помощи откровенных фотографий на шпагате. Шнуров предложил "раздвигать ляжки" всем, кто обделен талантом. Свое произведение он проиллюстрировал фотографией, на которой показывает некое подобие шпагата.

Тогда казахстанка выступила в защиту известной российской балерины Анастасии Волочковой.

"Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение”, - написала Фируза в своем Instagram.

Ранее в российских СМИ выходили публикации о том, что депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил о готовности сразиться с лидером "Ленинграда" на нормандских мечах после посвященного ему стихотворения.

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