Сборные Казахстана и Португалии рассказали, каким видят свое противостояние на Кубке Дэвиса

Мы сможем дать очень серьезный бой команде Португалии. Это очень опасная команда. Так что мы не ожидаем легкой победы, но мы уверены, что наши болельщики, родные стены нам помогут - Кукушкин.

Сборные команд Казахстана и Португалии рассказали, каким видят свое противостояние на Кубке Дэвиса за выход в ¼ финала сегодня на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Капитан сборной Португалии Руй Мачадо ожидает от своей первой ракетки Жоау Соузы (39-я ракетка мира) и всей команды Педро Соуза (102-я ракетка мира), Жоао Домингеш (213 –я ракетка мира), Гаштао Элиаш (246-я ракетка мира) победы.

"Все будут стараться выложиться по максимуму. Жоау - игрок из ТОП-40 как в одиночке, так и в паре. Он большой боец и на корте выкладывается на 200 процентов, он командный игрок. Не хотелось бы открывать сейчас все карты, оценивая сборную Казахстана. С тремя игроками этой команды я знаком по Australian Open, я наблюдал за их игрой. Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин играет очень хорошо, тем более, он у себя дома. Но и наш первый номер тоже очень хорошо", - сказал Руй Мачадо.

Он также отметил, что тренера Португалии наблюдали за всеми игроками Казахстана, так что имеют свои "секреты", тактику и наработки. Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин (55-я ракетка мира), отвечая на вопрос журналистов, "имеются ли у сборной республики свои подходы к игре с Португалией", ответил, что наработок нет, а сборная РК будет просто "молча делать свое дело" и выступать за свою страну.

"Мы стараемся к Кубку Дэвиса подойти в наилучшей форме. Я уверен, что всей нашей команде это удастся сделать. Я думаю, что мы сможем дать очень серьезный бой команде Португалии. Это очень опасная команда. Так что мы не ожидаем легкой победы, будет очень тяжело, но мы уверены, что наши болельщики, родные стены нам помогут, и я думаю, мы сможем хорошо себя показать", - сказал Кукушкин.

Капитан сборной Казахстана Диас Доскараев отметил, что в этом году у команды очень гибкий состав игроков. Он отметил, что расстановка сил будет понятна после жеребьевки 31 января, и добавил, что последнее слово будет за президентом федерации.

"Специально в преддверии предстоящего Кубка Дэвиса и в долгосрочной перспективе у нас идет процесс омоложения состава. Удачный результат показала пара Евсеев/Бублик на Азиатских играх, мы задействовали пару комбинаций Евсеев с Недовесовым, Бублик с Хабибулиным, то есть всевозможные комбинации. Все пары смотрятся достаточно хорошо, все умеют играть пару. Я не говорю уже о Мише, он и в Кубке Дэвиса выступал, и в турнире Большого Шлема показывал результаты. Так что в любой момент можно Мишу выставить. Но нам было важно протестировать всех молодых игроков в парной комбинации. Поэтому, мне кажется, у нас очень гибкий состав", - отметил Доскараев.

Этот год станет дебютным для нового члена сборной Александра Бублика. Предыдущие два года ему нельзя было играть за Казахстан на Кубке Дэвиса, потому как он проходил стадию карантина после натурализации.

"Мы очень рады, что я могу впервые выступить за Казахстан в полном мере, надеемся, что все пройдет отлично. Это первый Кубок Дэвиса в моей карьере, конечно, я волнуюсь. И, если меня выставят играть, я буду еще больше волноваться. Но я постараюсь его побороть, и удачно сыграть в матче", - сообщил он.

В этом году Кубок Дэвиса будет проходить в новом формате. Команды играют два дня вместо трех, а матчи будут состоять из трех сетов вместо пяти. А ¼ финала, а также все последующие игры будут проходить в одной стране на протяжении недели (по аналогии с ЧМ по футболу – авт.).

"По мне, так убивается дух Кубка Дэвиса старого традиционного. Но посмотрим, понравится или нет. Это зависит от результата. Но, как минимум, будет очень непривычно проводить матчи в новом формате. Мы знаем, что этот формат был обкатан на Первой группе, но такая практика в Мировой только с этого года", - прокомментировал формат Александр Недовесов.

Капитан сборной Португалии, в свою очередь, отметил, что новый формат — это отличная возможность для небольших стран поучаствовать на таком высоком уровне как мировая группа.

"Португалия не привыкла играть на таком уровне постоянно, поэтому для таких стран это отличная возможность. Большие страны, возможно, не очень хорошо на это отреагировали, у них теперь не будет возможности играть дома", - сказал он.

Турнир между сборными командами Казахстана и Португалии пройдет в Астане 1-2 февраля. Начало матчей 1-го февраля назначено на 14:00 (будет проведено 2 одиночных матча), 2-го февраля на 12:00 (2 матча одиночного разряда и один парный матч).

Татьяна Ковалева, Астана

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