ЕБРР и ИИФ завершили участие в энергопроекте АО "ЦАЭК"

Доля компании увеличилась с 59,65% до 92,75%.

Акционер и председатель Совета директоров АО "ЦАТЭК" Александр Клебанов и акционер, член совета директоров компании Сергей Кан на прошедшей в Алматы пресс-конференции объявили об увеличении доли в дочерней компании "ЦАЭК" до 92, 75%, передает Zakon.kz.

АО "ЦАТЭК" выкупил 22,6% и 10,49% простых голосующих акций дочерней компании "ЦАЭК". В компании отмечают, что сделка была плановой. Ранее пакет ценных бумаг принадлежал Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) и Исламскому инвестиционному фонду (ИИФ).

"В 2009 году Европейский банк развития стал акционером. С тех пор мы уже 10 лет являемся партнерами. Это время позволило нам на 64% полностью обновить оборудование, что дает нам большой запас надежности и безопасности в электроснабжении регионов страны. В 2011 году в "ЦАЭК" также вошел Исламский фонд развития. ЕБРР кроме финансирования принесли, в том числе, правильное корпоративное управление. Мы остаемся с банком партнерами. Высокие стандарты ЕБРР оказались положительное влияние на деятельность компаний, и мы продолжим применять их в дальнейшей работе", - сказал Александр Клебанов.

Акционеры "ЦАТЭК" продолжает поддерживать дочерние компании "ЦАЭК" по части реализации социальных и инвестиционных программ.

"Компания сейчас достаточно стабильна. ЕБРР принес не только инвестиции, но и культуру по управлению компании. Рынок производства электро-тепловой энергии все еще нуждается в инвестициях, и мы продолжим эту программу", - добавил о сделке Сергей Кан.

В компании при этом отмечают, что за 2018 год они выполнили все финансовые обязательства перед инвесторами. В декабре прошлого года "ЦАТЭК" погасила 10-летний облигационный заем.

Кроме того, одной из важных тем конференции стал вопрос о том, как теперь ЕБРР будет относиться к рынку производства электроэнергии. Особенно учитывая, что министерство энергетики в конце 2018 года издало приказ "Об утверждении методики определения фиксированной прибыли учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", согласно которому тарифы на электроэнергию оказались замороженными практически на семь лет.

Директор департамента энергоресурсов Евразия, группа устойчивой Инфраструктуры ЕБРР Аида Ситдикова пояснила, что обсуждения о выходе банка из инвестпрограммы "ЦАЭК" обсуждалось еще до заморозки тарифов.

"Хочу сказать, что мы в ЕБРР поддерживаем только предсказуемые, устойчивые и долгосрочные тарифы, которые дают гарантию кредиторам компании. Поэтому я бы не стала привязывать наш выход к корректировке тарифов. В декабре 2018 года банком была принята новая энергетическая стратегия, которая подразумевает направление – ВИЭН (возобновляемые источники энергии – Ав.). Здесь у нас большой интерес и есть подвижки в этом направлении", - сообщила она.

АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" - многоотраслевой холдинг, объединяющий предприятия с проектами в энергетике, финансовом секторе и химической отрасли.

АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" (АО "ЦАЭК") - вертикально интегрированная энергетическая компания. Дочерние предприятия в регионах Казахстана - АО "СевказЭнерго" и АО "ПавлодарЭнерго" включают в себя все звенья энергоснабжения: генерацию, транспортировку и сбыт. В Астане АО "ЦАЭК" контролирует сбытовую структуру - ТОО "АстанаЭнергоСбыт", в Акмолинской области - АО "АРЭК".

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