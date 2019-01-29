Кыргызские СМИ сообщили о перестрелке близ границы с Казахстаном

Известно о двух пострадавших.

Портал 24.kg сообщил о произошедшей на днях перестрелке недалеко от казахстанско-кыргызской границы, передает Zakon.kz.

По распространенным данным, перестрелка произошла в Токмаке. Причем, как сообщал Kaktus.media, представители депутата Жогорку Кенеша Урмата Самаева по прозвищу Чемпион стреляли в контрабандиста. Якобы в мужчину стрелял родной племянник Урмата Самаева Дастан.

Также сообщается, что пострадал не только контрабандист. В Чуйскую территориальную больницу обратился вышеупомянутый Дастан Бейшенкулов.

"У Дастана Бейшенкулова непроникающее пулевое ранение, ушибленная инфицированная рана коленного сустава, резаная рана пальцев правой кисти, а также ушиб теменной области головы. Со слов больного, его ранили три дня назад. Однако к медикам он не обращался. Сейчас пациент получает соответствующее лечение", — сообщили в больнице.

По словам потерпевшего, в ночь на 25 января он стоял на границе около КПП "Токмак-автодорожный". В это время к нему подошел контрабандист по имени Аскат, стал спрашивать, зачем он там стоит, стал толкать.

"Между нами возникла перепалка. Когда схватил его руку, поранился о лезвие ножа. В какой-то момент Аскат достал пистолет, стал стрелять в грудь и ногу. Затем меня повели в сторону пустыря и стали бить. Я не сразу обратился в больницу, потому что Аскат говорил, что проблему решим сами - по-мужски, стал угрожать, а затем сказал, что в частную клинику меня положит, просил не писать заявление в милицию и не обращаться в больницу", - рассказал Дастан Бейшенкулов.

В разговоре с журналистом Дастан Бейшенкулов признал родство с депутатом парламента Урматбеком Самаевым. Однако от общения с ним отрекся.

"Мы действительно родственники по маминой линии, но не общаемся. Я просто знаю, что он родственник, и все. Я живу в селе Тельман, ничем не занимаюсь. После того как мне удалось убежать, я ночевал у тестя в Покровке", — пояснил пострадавший.

Дастан Бейшенкулов заявил, что в ночь, когда его ранили, у него в руках ничего из запрещенных предметов не было.

В милиции района изначально факт перестрелки опровергли, но позже проанонсировали пресс-конференцию по данному событию.

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