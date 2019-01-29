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Школьниц Алтая напугал настойчивый "таксист"

Школьницы с криком убежали.

Фото : pxhere.com29 января 2019, 16:08

В ВКО школьниц напугал незнакомец, предлагавший подвезти их до дома, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Жительница Алтая (бывший Зыряновск) просит откликнуться очевидцев инцидента, который произошел возле одной из школ города. По ее версии, мужчина настойчиво предлагал второклассницам подвезти их до дома. В полиции советуют в подобных случаях в первую очередь обращаться в правоохранительные органы.

- Это произошло 18 января около 17.00 на территории школы № 11, - рассказала свою версию событий жительница Алтая. - Моя дочь, которая учится во втором классе, вышла из школы с подругой. К девочкам подошел какой-то мужчина и настойчиво предлагал подвезти их домой.

Школьницы с криком убежали.

- К сожалению, школьные видеокамеры не зафиксировали эту сцену, поскольку в объектив попадает только крыльцо здания, - добавила женщина.

Напуганная мама пыталась инициировать общешкольное собрание по этому поводу, однако, по ее версии, администрация школы такое предложение не поддержала. Теперь горожанка через соцсети пытается найти очевидцев.


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