Секрет успеха в казахстанском прокате раскрыла казахстанская актриса и продюсер

Интервью с Куралай Анарбековой.

Как не заболеть "звездной болезнью", в чем секрет успеха в казахстанском прокате и что дают девушкам конкурсы красоты, рассказала в интервью Zakon.kz продюсер и актриса Куралай Анарбекова.

–Вы были продюсером и сыграли главную роль в комедии "Брат или Брак", которая побила рекорд казахстанского кинопроката в полтора раза, набрав в прокате 455 млн тенге. Как вы считаете, за счет чего удалось сделать такую кассу?

–Все начинается с идеи. Она должна быть простой и понятной, близкой по духу нашему зрителю. Знакомство с родственниками всегда было и будет одним из самых волнительных событий в жизни будущих молодоженов. В нашей стране любят семейные комедии, к тому же. В юмористической форме можно ненавязчиво поговорить со зрителем о таких вещах, про которые обычно молчат или упоминают вскользь. Не скрою, что удачным оказался актерский состав - Нурлан Сабуров, Тауекел Мусилим, харизматичный Абунасыр Сериков, все красавчики, любимцы аудитории. Мы работали над фильмом дружно, всей командой, делали его с любовью, старались сделать картину доброй и очень благодарны зрителям за то, что они оценили наши старания.

–В 2010 году вы дебютировали в главной роли в фильме известного казахского режиссёра Талгата Теменова "Мой грешный ангел" (Менің күнәлі періштем, 2010) с участием Жерара Депардье. Что вы чувствовали в тот момент? Легко ли было познавать тонкости актерского мастерства, что называется, в процессе?

– Я очень сильно волновалась, это был мой дебют, тем более, Жерар Депардье- кумир моего детства. В процессе съемок я много с ним разговаривала, советовалась. В тот момент, когда во Франции мы снимали, я особенно сильно чувствовала, что мне надо расти в профессиональном плане, становиться лучше, видела, как организованы съемки там, что остается за кадром. Тогда я поняла, что не стоит ограничиваться актерской игрой, и появились мысли стать продюсером, не только играть, но также делать свои проекты.

Хорошей школой для меня стали съемки в "Жаужүрек мың бала" у Акана Сатаева. Мы не только актерское мастерство изучали, но также сценическую речь, фехтование, подтягивали физическую подготовку. Я считаю себя очень счастливым человеком, потому что имела честь поработать с выдающимися режиссерами, актерами.

–В 2006 вы получили титулы "Мисс АПК" и "Мисс Актобе", представляли Актобе на конкурсе "Мисс Казахстан 2006". Понятно, что девушек манят такие конкурсы. Вот сейчас, спустя время, изменили ли свое отношение к таким конкурсам? Считаете ли их справедливыми?

–На тот момент мне было 16, и я сейчас понимаю, что в таком возрасте участвовать на подобных конкурсах рано. Еще не сформирована психика, морально не была готова. После победы появилась надменность, поймала "звездную болезнь". Это потом, спустя несколько лет, мне было стыдно за свое поведение. С другой стороны, это был вызов для меня. Участие в конкурсе закалило мой характер, я ощутила дух соперничества, прочувствовала, что в жизни всегда надо за что-то бороться. Я с этими вещами столкнулась в очень раннем возрасте, и не жалею. Конкурс меня закалил, стимулировал на то, чтобы проявить себя в творчестве, достичь чего-то, проявить себя не только на конкурсе красоты, но и как личность. А насчет справедливости…. Бывает по-разному. В любом случае, это полезный опыт для каждой из участниц, вне зависимости от занятого места.

–Что для вас женская красота?

–Это, прежде всего, доброта, женственность. Можно быть внешне привлекательной, но с черствой душой. До поры времени твое лицо будет на тебя работать, но то, что внутри, важнее, это на всю жизнь.

–В прошлом году вы прошли по красной дорожке Каннского кинофестиваля. Об этом мечтают многие… А как вы относитесь к успеху, собственной популярности?

–Я отношусь к успеху очень спокойно. В творчестве я просто делаю то, что должна делать. Четко понимаю свои цели, задачи, просто иду к ним. Если народ с благодарностью относится к тому, что я делаю, это счастье. Знаете, когда я только начала сниматься, один мудрый человек сказал мне: "Не звезди никогда!". Видимо, в тот момент на психологическом уровне я погасила в себе то, что у меня было после "Мисс Актобе". Я себе сказала, что никогда больше не допущу "звездной болезни". Пройти по красной дорожке Каннского фестиваля было моей мечтой, но я занималась творчеством не ради того, чтобы поехать в Канны. это было, скорее, приятным дополнением. Успех имеет свойство приходить, уходить, поэтому его надо подпитывать. А для этого надо самой развиваться, делать что-то полезное, интересное.

–Помогала ли вам известность в обычной жизни?

–Да, помогает. Там, где меня узнают, стараются поддержать, есть польза. Но я не злоупотребляю этим.

–Многие считают, что известности, хороших заработков без хайпа, скандалов в соцсетях не обойтись. А как, по-вашему, стать успешной?

–У меня есть любимое дело, через которое я реализовываю себя. И за это дело меня ценят. Я считаю, что лучше жить тихо и создавать. Если у тебя это хорошо получается, народ всегда благодарит. Такой путь труднее, возможно, дольше, но достигнутая таким образом популярность гораздо ценнее.

–Вы сыграли немало ролей в кино. Какая из сыгранных вами героинь ближе по духу, по характеру? Почему?

–Образ Корлан в "Жаужүрек мың бала" всегда будет для меня самой главной ролью на данный момент. Люди запомнили, полюбили именно этот образ девушки, обладающей волевым, сильным характером, необычной внешностью. Для меня даже подготовка к этой роли была особенной, полгода готовились, я за это время прошла большую школу, многому научилась. Начала ценить многие вещи, любить, обрела много друзей во время этих съемок.

–Какой момент в своей карьере считаете судьбоносным? Встреча с кем из деятелей кино (наших или российских во время учебы во ВГИКе) повлияла на вас сильнее всего?

–Думаю, тот самый момент, когда я решилась стать продюсером и взяла на себя ответственность снять фильм и стал судьбоносным. Учеба во ВГИКе, конечно, оказала влияние на меня, старалась максимально перенимать их опыт, запоминать, изучать, как снимают фильмы там с точки зрения продюсера, актрисы.

–Во время съемок фильма "Брат или брак 2", выходящего в прокат 31 января, вы примерили образ беременной девушки и написали в Instagram, что ходить с животом понравилось. Легко ли было вживаться в роль беременной? Консультировались ли с подругами, уже познавшими радость материнства?

–Прежде чем сыграть какую-либо роль, надо "разбирать" свою героиню, понять ее характер, мотивацию, состояние. Чем мы и занимались совместно с режиссером. Перед тем, как сыграть беременную, я очень много читала, консультировалась, разговаривала, наблюдала, смотрела. Судя по тому, что было, я неплохо вжилась в эту роль. Дело в том, что я совмещала на съемочной площадке функции продюсера и актрисы. Бывали курьезные случаи, когда меня уже загримируют, но возникают срочные вопросы, и мне нужно было "с животом" бежать их решать. Первое время я стеснялась ходить так перед группой, потом уже привыкла. Помню, ходила на все встречи как продюсер с животом. Да, это был плюс, облегчало задачу – все относились ко мне с нежностью, трепетом, заботой, быстрее решались вопросы.

–Быть одновременно актрисой, моделью, продюсером, вице-президентом Федерации триатлона Астаны. Что вам нравится больше? Или одно дополняет другое?

–Одно дополняет другое. Спорт- это движение, тонус, поэтому без спорта никак, рада, что мне выпала честь быть вице-президентом, тем более у нас это активно развивается. Как актриса и продюсер дальше буду развиваться. Одно другому не мешает. Актерская жизнь– сложная, надо понимать, что для успеха нужно постоянно учиться, играть. Продюсирование также требует знаний, отдачи. Лично я думаю, что пока возраст и здоровье позволит, буду сниматься как актриса, не только в своих проектах.

–О чем вы мечтаете? Кем видите себя через 10 лет?

–Мечтаю о лучшей жизни, красивой, чтобы все было прекрасно. Есть личные цели, но озвучивать их не хотелось бы. Они у меня внутри, в голове, и буду работать над тем, чтобы эти мечты сбывались. А кем буду через 10 лет, покажет время, хочется верить в лучшее. Главное, быть здоровой и двигаться вперед.

Альберт Ахметов

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