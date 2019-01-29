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Китай выступил против санкций США в отношении Венесуэлы

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против властей Венесуэлы.

Фото : pxhere.com29 января 2019, 16:19

Китай выступает против односторонних санкций США в отношении Венесуэлы, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

"Мы выступаем против односторонних санкций. История показала, что вмешательство извне или введение санкций лишь усложняли ситуацию и не способны решить проблему", - сказал на брифинге Гэн Шуан, комментируя новые санкции США.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против властей Венесуэлы.

Документ фактически уточняет действие уже действующих санкций, которые теперь распространяются на правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, агентства, включая Центральный банк Венесуэлы, и государственную нефтяную компанию PDVSA, а также любое лицо, которое действует в интересах "режима Николаса Мадуро".


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