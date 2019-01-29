Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана

Так, в Алматинской области поштормит с 21 часа 29 января по 21 часа 30 января.

Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областях, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Так, в Алматинской области поштормит с 21 часа 29 января по 21 часа 30 января.

30 января местами ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с, в районе Алакольских озер 20-25, порывы 30 м/с и более.

Вероятность шторма 90-95 %

В Жамбылской области штормовое объявлено с 21 ч. 29 января по 21 ч. 31 января.

30-31 января в области местами сохраняется ветер юго-западный 15-20 м/с, днем 30, сутки 31 января порывы 23-28 м/с. Местами сохраняются туман, гололед.

В Таразе днем с 30 по 31 января ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Временами ожидаются туман, гололед.

В Туркестанской области 30 января днем местами ожидаются сильные осадки. Местами - туман, гололед, ветер юго-западный 17-22 м/с, утром и днем порывы 27 м/с.

В Шымкенте 30 января днем ожидаются сильные осадки. Ветер юго-западный 17-22 м/с.

В Туркестане 30 января ветер юго-западный 17-22 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %

В Восточно-Казахстанской области 30 января местами ожидается туман, низовая метель, ветер юго-восточный местами 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Костанайской области 30 января ожидаются метель, ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В Костанае 30 января ожидается метель, ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

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