В Алматы факты переработок госслужащими значительно сократились

Большинство госорганов соблюдают трудовой распорядок дня, а в случаях переработок им выплачиваются компенсации, либо предоставляются дни (часы) отдыха.

На заседании Совета по этике города Алматы обсудили вопросы по профилактике коррупции, а также защите прав госслужащих при привлечении их к дисциплинарной ответственности и к сверхурочной работе, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент по делам государственной службы и противодействию коррупции.

"На сегодняшний день уже имеется налаженная политика по соблюдению режима рабочего времени в госорганах, соответствующая нормативная база по защите прав госслужащих от незаконных сверхурочных работ, - сообщили в ведормстве. - Однако, учитывая, что случаи сверхурочного пребывания госслужащих на рабочих местах еще сохраняются, представителями общественности, членами Совета по этике, в целях исключения переработок, проведены выездные мероприятия путем посещения госорганов города".

Результаты свидетельствуют, что факты переработок значительно сократились.

"Так, если согласно ранее проведенным опросам более половины опрошенных государственных служащих подтверждали факты переработок, то по состоянию на конец 2018 года количество таких служащих снизилось до 18%", - отметили в департаменте.

Посещение 42 государственных органов местного и территориального значения показало, что большинство госорганов соблюдают трудовой распорядок дня, а в случаях переработок (в период выполнения срочных неотложных поручений) им выплачиваются компенсации либо предоставляются дни (часы) отдыха.

Однако в некоторых госорганах были выявлены нарушения, по которым приняты меры административного и дисциплинарного характера.

Как отметили в ведомстве, подобные мероприятия в определенной степени позволили дисциплинировать госслужащих, что также, позволило изменить их самосознание и установить правильные подходы к работе.

В Алматы с конца 2018 года реализуется новый антикоррупционный проект "Алматы - адалдық алаңы", который направлен на искоренение коррупции в регионе и сделать его комфортным для жизни населения.

Совет по этике, заслушав и обсудив на своем заседании информацию о планируемых мероприятиях руководителя проектного офиса Братенкова А.И., внес ряд конкретных предложений по повышению эффективности работы в указанном направлении.

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