90% рекомендаций общественного совета Алматы по реформе МВД были приняты

Общественный совет представляет из себя некое связующее звено между населением и государством.

Общественный совет Алматы подвел итоги деятельности за июль-декабрь 2018 года, передает Zakon.kz.

"Главным итогом можно считать, что совет состоялся, в том плане, что горожане стали обращаться с проблемами и вопросами. Общественный совет, привлекая экспертов, вникая в вопросы, выносит обращение на обсуждение, разрабатываются рекомендации и очень часто акимат к этим рекомендациям прислушивается", - сказал председатель Общественного совета Рахман Алшанов.

За полгода прошло девять заседаний различного формата.

"Члены Совета приняли участие в проекте по облагораживанию озера Карасу, где инициаторами стали сами жители района. Они сами провели субботник, нашли спонсоров, презентовали на совете проект. Мы, в свою очередь, направили эти рекомендации и предложения в госорган, они были приняты, и в бюджет на 2019 год были включены. Вспомним печальную историю гибели Дениса Тена. Общественный совет поднял вопрос о реформе МВД, о перезагрузке формы работы внутренних органов. Наши предложения и рекомендации были направлены в Администрацию президента. 90% наших рекомендаций были приняты", - рассказала секретарь Общественного совета Алтынай Кобеева.

Также она напомнила, что в середине лета 2018 года члены совета выезжали на улицы города, которые находились на реконструкции. В качестве улучшений ими были проверены и предложены улучшения с точки зрения экологии и доступности для маломобильного населения.

Общественный совет представляет из себя некое связующее звено между населением и государством.

В составе Общественного совета Алматы осуществляет деятельность 34 членов, из них пять - представители госорганов, 29 - представители гражданского общества.

Отметим, что 29 марта работа действующего совета заканчивается и члены будут избираться заново. Это могут быть как представители НПО, так и самовыдвиженцы.

"Нужны активные граждане нашего города, жаждущие работать, дипломатически подкованные, умеющие разрешать разные споры, умеющие работать с неправительственными организациями и городскими властями, с прессой", - озвучил председатель Общественного совета Алматы Рахман Алшанов.

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