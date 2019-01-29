О темпах строительства в адмцентре Туркестанской области отчитались Назарбаеву

Президент Казахстана заслушал отчет главы региона Жансеита Туймебаева.

Главе государства представили отчет об исполнении поручений, данных на совещании по вопросам развития административного центра Туркестанской в декабре прошлого года, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Аким региона Жансеит Туймебаев доложил Нурсултану Назарбаеву о ходе строительства основных социально-значимых объектов, в том числе зданий областной администрации, управлений и территориальных департаментов, а также жилья площадью 1 200 тысяч кв.м.

Президент Казахстана, указав на необходимость сохранения текущих темпов застройки и обустройства делового центра Туркестана, дал ряд конкретных поручений.

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