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Создатель Интернета назвал главную угрозу мировой Сети

По мнению одного из "отцов" глобальной Сети, Интернет уничтожат взбунтовавшиеся умные устройства.

Фото : CC0 Public Domain29 января 2019, 18:11

Интернет может пострадать от подключенных к нему устройств, которых в будущем станет все больше и больше. Об этом рассказал Business Insider один из основоположников Интернета Винтон Серф, передает Лайф.

По словам Серфа, ошибка в коде или зловредное проникновение может обернуть гаджеты против людей.

"Это не просто обычная поломка устройства — последствия могут быть гораздо более серьезными", — заметил специалист.

В качестве примера он привел ДТП на автомобиле без водителя, бортовой компьютер которого может быть взломан злоумышленниками или подвергнуться сбою.

По оценке аналитического агентства Gartner, количество устройств, составляющих так называемый интернет вещей (Internet of Things) в этом году может достигнуть количества 14,2 млрд штук. Специалисты полагают, что к 2021 году число девайсов, подключенных к Сети, будет составлять 25 млрд экземпляров.

Винтон Серф — американский ученый в области теории вычислительных систем, один из разработчиков стека протоколов TCP/IP. Серф считается одним из создателей современного Интернета, с 2005 года мужчина совмещает посты вице-президента и главного евангелиста Google.


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