Шесть человек осуждены в Уральске за незаконную транспортировку нефтепродуктов

Они занимались перевозкой, покупкой и сбытом нефти и нефтепродуктов в особо крупных размерах, без документов, подтверждающих законность

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынес приговор группе лиц за незаконные перевозки нефтепродуктов, передает МИА "Казинформ".

По сообщению из суда, подсудимые с конца июня 2014 года и до 5 сентября 2017 года, действиями, противоречащими общественной безопасности и порядку, совершили преступление в экономической сфере.

Кайрат Намазбаев создал транснациональную организованную группу, в которой участвовали Жандос Кайырбаев, Тимур Калиев, Айбек Балтурманов, Нуржан Кенженов. Они занимались перевозкой, покупкой и сбытом нефти и нефтепродуктов в особо крупных размерах, без документов, подтверждающих законность. Внося заведомо искаженные данные в декларации о доходах и расходах, путем использования счет-фактур, в которых не были указаны реальное выполнение работ, оказание услуг, отправка товаров, уклонялись от уплаты в бюджет налогов и других обязательных платежей в крупных размерах.

Приговором суд Кайрату Намазбаеву назначено 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Он признан виновным по статьям 197 УК РК (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения), 218 УК РК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем), 264 УК РК (Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них). Ж.Кайырбаев, Т.Калиев, А.Балтурманов и Н.Кенженов осуждены на 8 лет лишения свободы каждый с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности.

Кроме того, Бакытжан Жакатаев, который составлял счета-фактуры без указания выполненных работ, оказанных услуг, отправленных товаров, осужден на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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