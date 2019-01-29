Пожар в Астане оперативно потушили

Загорелась кровля и потолочное перекрытие в частном жилом доме.

Вечером 29 января в Астане произошел пожар в частном жилом доме, сообщил Zakon.kz Нурсултан Нураxметов, официальный представитель КЧС МВД РК.

В 18:00 на пульт "101" ДЧС Астаны поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Рамазана. Произошло возгорание кровли и потолочного перекрытия, по предварительным данным, на площади 100 кв. м. В 18:16 достигнута частичная локализация кровли. Полная локализация пожара в 18:36. Пожар ликвидирован в 18:54. В ликвидации пожара принимали участие 23 человека личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС г. Астаны.

Со слов хозяев, дома никого нет. Жертв и пострадавших нет.

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