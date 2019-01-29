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В Алматинской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели советуют быть осторожнее.

Фото : CC0 Public Domain29 января 2019, 18:39

В среду, 30 января, в Алматинской области местами ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с, в районе Алакольских озер 20-25, порывы 30 м/с и более. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В связи с этим рекомендуется воздержаться от подледной рыбной ловли на озере Алаколь, а также на других реках и водоемах области, быть предельно осторожными.


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