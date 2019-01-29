Самолет экстренно сел в Сочи после нападения пассажира на стюардессу

Лайнер авиакомпании "Россия" летел из Санкт-Петербурга в Анталью, но во время полета один из пассажиров набросился на стюардессу. Пилоты приняли решение экстренно сесть в Сочи

Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Анталью, экстренно сел в Сочи из-за драки на борту. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники.

"Пассажир избил стюардессу во время полета, из-за этого самолет экстренно приземлился в Сочи для оказания медпомощи пострадавшей", — сказал собеседник "Интерфакса".

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что мужчина нанес стюардессе травмы и от того, насколько тяжелыми их признают врачи, будет зависеть решение о привлечении виновника к административной или уголовной ответственности.

В пресс-службе авиакомпании "Россия" РБК сообщили, что самолет вынужденно сел в Сочи из-за "деструктивного поведения" одного из пассажиров.

"Пассажир с признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников и представлял угрозу экипажу и другим пассажирам. По прибытии в аэропорт Сочи пассажир передан правоохранительным органам", — пояснил представитель авиакомпании.

"Он был пьян и неадекватен", — сказала РБК очевидец Мила Карасева. Она подтвердила, что пассажир ударил стюардессу. По ее словам, пострадавшая не получила сильной травмы.

Рейс FV5863 Санкт-Петербург — Анталья вылетел из Пулково в 10:15 мск, сообщается на сайте аэропорта. Самолет пролетел над европейской частью России, но над Черным морем развернулся и приземлился в аэропорту Сочи в 13:35 мск (18:35), свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

Источник: РБК

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