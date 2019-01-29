В Астане задержали автоугонщика-рецидивиста

Правонарушитель, свернув во двор жилого дома, оставил машину и попытался скрыться.

В Астане полицейские по горячим следам задержали 39-летнего мужчину по подозрению в совершении угона автомобиля, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

В полицию обратился житель Астаны с заявлением о том, что из двора был угнан его автомобиль Мersedes Bens. Благодаря слаженным и оперативным действиям центра оперативного управления и полицейских патрульной службы, подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП г. Астаны. Автомобиль возвращен владельцу.

Для установления и задержания угонщика был объявлен план "Перехват" и ориентированы патрульные наряды. В результате указанную в ориентировке автомашину установили по улице Сейфуллина и приняли меры по задержанию автоугонщика. Правонарушитель, свернув во двор жилого дома, оставил машину и попытался скрыться. Однако далеко убежать ему не удалось, он был задержан и доставлен в отдел полиции. Также полицейские выражают благодарность прохожему, оказавшему содействие в задержании правонарушителя.

Действия задержанного квалифицируются как неправомерное завладение автомобилем. Проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК.

Как выяснилось ранее в 2014 году он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

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