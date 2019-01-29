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Крамник завершил карьеру

Турнир в Вейк-ан-Зее завершился в воскресенье и стал последним в карьере Крамника, который занял последнее место.

Фото : CC0 Public Domain29 января 2019, 19:17

Четырнадцатый чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Владимир Крамник завершил профессиональную карьеру в 43 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт турнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Турнир в Вейк-ан-Зее завершился в воскресенье и стал последним в карьере Крамника, который занял последнее место.

"Я решил закончить свою профессиональную карьеру пару месяцев назад, и теперь, сыграв свой последний турнир, я хотел бы объявить об этом публично, – сказал Крамник. - Я очень благодарен шахматам за все, что они мне дали. Это был бесценный опыт для меня. Я говорил в интервью ранее, что хотел бы однажды попробовать заняться чем-то другим, и, поскольку в последние месяцы моя мотивация как шахматиста значительно снизилась, мне кажется, что это подходящий момент".

"Я хочу сосредоточиться на проектах, которые я разрабатывал последние месяцы, особенно в области детских шахмат и образования. Я хотел бы, возможно, иногда участвовать в турнирах по быстрым шахматам или блицу или в таких соревнованиях, как Tata Steel Chess, и участвовать в мероприятиях, связанных с шахматами, для популяризации этой великолепной игры", - добавил Крамник.

Крамник – чемпион мира по шахматам по версии Профессиональной шахматной ассоциации (2000-2006), абсолютный чемпион мира по шахматам (2006-2007). В составе сборной России победитель Всемирных шахматных олимпиад (1992, 1994, 1996). Победитель командного чемпионата Европы (1992) и мира (2013).


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