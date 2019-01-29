В Костанае наладят производство энергосберегающих тракторов

Переговоры по этому вопросу состоялись 29 января в Астане.

Во вторник, 29 января, в Үкімет үйі первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин провел встречу с российским предпринимателем Сергеем Серебряковым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества в сфере сельскохозяйственного машиностроения РК и РФ, вопросы размещения производства российских тракторов "Кировец" на площадке АО "АгромашХолдинг KZ" в г. Костанае, а также перспективы углубления локализации и размещения производства комплектующих.

Бизнесмен Сергей Серебряков выразил заинтересованность в сотрудничестве не только по организации выпуска тракторов, но и по созданию производства комплектующих: карданных валов и колесных дисков на мощностях АО "АгромашХолдинг KZ".

Накануне предприниматель ознакомился с потенциалом производственных площадок ведущего производителя сельскохозяйственной техники в Казахстане АО "АгромашХолдинг KZ", национального автопроизводителя ТОО "СарыаркаАвтоПром", а также Индустриальной зоны в г. Костанае.

По данным министерства сельского хозяйства РК, ежегодная потребность составляет порядка 1600 единиц тракторов.

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