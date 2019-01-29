Санинспекторы РК пресекли 58 попыток незаконного ввоза растительной продукции

Из четырех стран пытались провезти продукцию высокого риска.

С 19 по 25 января государственные инспекторы по карантину растений пресекли 58 попыток незаконного ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска из Российской Федерации, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, передает Zakon.kz со ссылкой на МСХ РК.

Попытки были пресечены сотрудниками районных территориальных инспекций Северо-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областей и города Алматы.

При проведении фитосанитарного карантинного контроля выявлены факты ввоза продукции без фитосанитарного сертификата: пшеницы – 60 тонн, пиломатериалов – 20 куб. м из Российской Федерации, фруктов в ассортименте – 0,12 тонн из Таджикистана, фруктов и овощей – 29,1 тонн из Кыргызстана. Также без обязательной маркировки на упаковке были ввезены яблоки – 7 тонны виноград – 20 тонн, картофель – 1,5 тонн из Кыргызстана.

При проведении контроля хурмы – 8,8 тонн из Кыргызстана был выявлен карантинный объект – червец Комстока.

В соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений ввоз указанной продукции на территорию Республики Казахстан был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Российскую Федерацию Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан, при этом виновные лица привлечены к административной ответственности.

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