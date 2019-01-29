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Первооткрыватель уранового месторождения в Казахстане погиб с сыновьями на рыбалке

Четверо мужчин получили смертельное отравление угарным газом, по предварительной версии.

Фото : CC0 Public Domain29 января 2019, 21:12

На Белоярском водохранилище вместе с тремя сыновьями погиб 65-летний екатеринбургский геолог Анатолий Дадайкин. Он известен тем, что являлся первооткрывателем крупного уранового месторождения в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТоболИнфо

Мужчина вместе с взрослыми сыновьями 42, 39 и 35 лет отправился на рыбалку на Белоярское водохранилище. Вечером в субботу, 26 января, они перестали отвечать на телефонные звонки. На следующий день на поиски рыбаков отправились спасатели. Они и обнаружили в палатке тела четверых мужчин. По предварительной версии, отец с сыновьями получили смертельное отравление угарным газом.

За два дня до смертельной рыбалки один из сыновей Анатолия Дадайкина написал в соцсетях, что новая палатка дается с трудом. Позже он пояснил, что в палатке есть газовая печка и теплообменник, которые позволяют поддерживать температуру внутри в пределах +15-20 градусов, тогда как снаружи — минус 22.

По словам спасателей, в палатке были окошки для вентиляции, но в тот момент, когда обнаружили рыбаков мертвыми, все окошки были наглухо закрыты.

По факту гибели семьи проводится доследственная проверка.


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