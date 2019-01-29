Проигрыш "Барыса" помешал ему возглавить дивизион Чернышева

Астанинский клуб уступил в овертайме.

Астанинский "Барыс" потерпел поражение от новосибирской "Сибири" в регулярном чемпионате КХЛ, передает Vesti.kz.

Основное время встречи команд, которая прошла в Новосибирске, завершилось со счетом 1:1 (0:0, 1:0, 0:1).

Первый период выдался безголевым. Счет в матче первыми открыли хозяева. На 32-й минуте Джордан Кэрон вывел "Сибирь" вперед.

"Барыс" сумел отыграться только в заключительном периоде. На 55-й минуте Максим Семенов ударом в ближний угол сравнял счет, забросив свою первую шайбу в сезоне.

В овертайме удачливее оказались хозяева. Победу "Сибири" принес Жильбер Брюле (61-я).

Для "Барыса" это поражение от "Сибири" стало первым в сезоне. В двух предыдущих матчах победу праздновал клуб из Астаны.

После этой игры "Барыс" с 75 очками поднялся на третье месте в Восточной конференции, и остался на втором в дивизионе Чернышева, уступая омскому "Авангарду" (75) по дополнительным показателям. В случае победы астанчане могли выйти впервые в сезоне на второе место на "Востоке" и возглавить дивизион.

"Сибирь" 31 января примет финский "Йокерит", а "Барыс" в тот же день - санкт-петербургский СКА.

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