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В Шымкенте студенток колледжа задержали за грабеж

Как говорит мама пострадавшей девочки, студентки пинали школьниц и били по лицу.

Фото : CC0 Public Domain29 января 2019, 21:48

В Шымкенте полиция задержала студенток колледжа, совершивших грабеж, передает Zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

Объектом нападения студенток одного из колледжей города стали ученицы СШ № 10.

"После уроков к нашим ученицам подошли студентки колледжа попросили отойти в сторону, где применив силу, отобрали у них сотовые телефоны", — рассказала завуч по воспитательной работе этого учебного заведения Гульзат Бекболатова.

А заявление в полицию написала одна из родительниц. С ее слов, дочь вернулась домой без айфона, избитая и плакала. Как говорит мама пострадавшей девочки, студентки пинали школьниц и били по лицу.

Сразу после случившегося в школе собрали всех учеников девятых классов и провели собрание.

"Сотрудники полиции установили и задержали участниц грабежа, совершенного 23 января текущего года в отношении девятиклассниц. Подозреваемыми оказались студентки колледжа, которые, применив физическую силу, забрали у школьниц их мобильные телефоны. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 191 УК РК "Грабеж", — сообщили в пресс-службе ДП г. Шымкент.


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