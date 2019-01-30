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Китайская компания выделила женщинам дополнительный отпуск для налаживания личной жизни

В Китае считается, что женщинам старше 25 крайне сложно найти себе пару.

Фото : pxhere.com30 января 2019, 00:28

Представители двух компаний из китайского города Хуанчжоу предоставили всем своим сотрудницам старше 30 лет дополнительные восемь дней отпуска. Это сделано для того, чтобы те могли наладить личную жизнь. В Китае считается, что женщинам старше 25 крайне сложно найти себе пару, сообщает Вести.ру со ссылкой на SCMP.

Менеджер по персоналу фирмы Hangzhou Songcheng Performance объяснил такое решение тем, что женщины в их компаниях работают в отделах, где мужчин практически нет, поэтому им крайне тяжело наладить личную жизнь.

По словам мужчины, все его сотрудницы восприняли новость о дополнительном отпуске с воодушевлением.

Сегодня многие китаянки предпочитают фокусироваться на карьере и не вступают ни в брак, ни в отношения.


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