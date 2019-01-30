Китайская компания выделила женщинам дополнительный отпуск для налаживания личной жизни

В Китае считается, что женщинам старше 25 крайне сложно найти себе пару.

Представители двух компаний из китайского города Хуанчжоу предоставили всем своим сотрудницам старше 30 лет дополнительные восемь дней отпуска. Это сделано для того, чтобы те могли наладить личную жизнь. В Китае считается, что женщинам старше 25 крайне сложно найти себе пару, сообщает Вести.ру со ссылкой на SCMP.

Менеджер по персоналу фирмы Hangzhou Songcheng Performance объяснил такое решение тем, что женщины в их компаниях работают в отделах, где мужчин практически нет, поэтому им крайне тяжело наладить личную жизнь.

По словам мужчины, все его сотрудницы восприняли новость о дополнительном отпуске с воодушевлением.

Сегодня многие китаянки предпочитают фокусироваться на карьере и не вступают ни в брак, ни в отношения.

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