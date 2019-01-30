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Названа самая главная угроза человечеству

По мнению исследователей, ожирение и недоедание имеют одну и ту же причину.

Фото : pxhere.com30 января 2019, 01:18

Международная группа ученых пришла к выводу, что главными угрозами для человечества являются распространение ожирения, недоедание и изменение климата. В то же время эти проблемы взаимосвязаны и формируют так называемую глобальную синдемию. Об этом сообщает издание Science Alert.

По мнению исследователей, ожирение и недоедание имеют одну и ту же причину — несовершенство продовольственной системы и политика, которая направлена исключительно на экономический рост и игнорирует вредные последствия для здоровья.

Факторами, способствующими изменению климата, являются сельскохозяйственная промышленность, производящая продукты питания, транспорт, добыча полезных ископаемых и пренебрежение к вредным последствиям для экосистем. Объединение всех трех глобальных проблем поможет разработать методы по борьбе с вызывающими их причинами, в том числе политической «инерцией», считают специалисты.

Такая инерция вызвана отсутствием общественного спроса на изменения, неадекватными политическими решениями, а также продвижением интересов крупнейших производителей продуктов питания. Авторы исследования выступают за заключение глобального договора, ограничивающего влияние корпораций, а также за создание фонда для поддержки общественных движений, требующих принятия политических мер.


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