Лидер Палестины принял отставку правительства

Правительство Палестины во главе с премьер-министром Рами Хамдаллой подало в отставку.

Лидер Палестины Махмуд Аббас принял отставку правительства и поручил ему выполнять обязанности до формирования нового кабинета министров, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.

"Палестинский президент принял отставку своего правительства и уполномочил его вести дела до формирования нового правительства", - сказал собеседник агентства.

Палестинское агентство ВАФА также сообщило о принятии отставки. Ранее агентство сообщило, что правительство Палестины во главе с премьер-министром Рами Хамдаллой подало в отставку.

Хамдалла возглавлял правительство Палестины с 2014 года.

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