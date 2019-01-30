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Лидер Палестины принял отставку правительства

Правительство Палестины во главе с премьер-министром Рами Хамдаллой подало в отставку.

Фото : pxhere.com30 января 2019, 01:59

Лидер Палестины Махмуд Аббас принял отставку правительства и поручил ему выполнять обязанности до формирования нового кабинета министров, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.

"Палестинский президент принял отставку своего правительства и уполномочил его вести дела до формирования нового правительства", - сказал собеседник агентства.

Палестинское агентство ВАФА также сообщило о принятии отставки. Ранее агентство сообщило, что правительство Палестины во главе с премьер-министром Рами Хамдаллой подало в отставку.

Хамдалла возглавлял правительство Палестины с 2014 года.


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